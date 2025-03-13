Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır olduklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır olduklarını duyurdu.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş dünyasının temsilcilerini Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu toplantının, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri son görüşmenin neticesinde düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, "Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı tesis etme yönündeki çabaları, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, farklı tipten insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde işbirliği imkanları ve Türk firmalarının Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı konularını ele aldıklarını söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını onaylameaya hazır olduklarını belirterek "Ülkemiz, Türkiye'yi stratejik ortaklarından, aynı zamanda güvenlik gnskiyaranti ortaklarından biri olarak görüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır." ifadesine yer verdi.