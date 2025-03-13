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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti.

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Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Suriye'deki yeni dönemin inşasında da Suriye'nin yanında olan Türkiye, bölgedeki hakimiyetini de her geçen gün artırıyor.

Bu kapsamda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

SDG'NİN SURİYE YÖNETİMİNİN KONTROLÜNE GİRMESİ SONRASI ŞARA İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Kuzey Suriye'de yıllardır PKK'nın uzantısı olarak faaliyet gösteren SDG, Suriye hükümeti ile anlaştı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Bakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.

GÖRÜŞMENİN DİĞER MADDELERİ

Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.

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