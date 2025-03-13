Victor Osimhen: Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissediyorum

Victor Osimhen, katıldığı programda Türkiye'deki yaşam kültürüne oldukça alıştığını ve Galatasaray'da kendini evinde hissettiğini açıkladı. Nijeralı yıldız futbolcu aynı zamanda şampiyonluk hakkında da açıklamalar yaptı.

Abone ol

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, vatandaşı olan eski Chelseali futbolcu John Obi Mikel'e YouTube podcast kanalında yaptığı açıklamada, Napoli günleri, Galatasaray'a transferi, şampiyonluk ve başarı hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"MARADONA, NAPOLİ'DE ADETA BİR YARI TANRI GİBİ"

Eski kulübü Napoli ve Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın oradaki öneminden bahseden 26 yaşındaki yıldız, "Maradona, Napoli'de adeta bir yarı tanrı gibi, çok büyük bir figür. Orada kimse Maradona'yı geçemez, boşuna uğraşırsın. Onlara 5 Şampiyonlar Ligi veya 10 Scudetto (İtalya Ligi şampiyonluğu) kazandırabilirsin, ne kazanırsan kazan, Maradona'yı geçemezsin. Onun yaptıklarını yapmak imkansız çünkü kulübü tek başına zirveye taşıdı." şeklinde konuştu.

"MERTENS BİRLİKTE OYNAMAKTAN EN KEYİF ALDIĞIM OYUNCULARDAN"

Napoli günlerinden beri Kvaratshelia ve Dries Mertens ile iyi bir arkadaşlıkları olduğuna değinen Osimhen, "Kvara'ya Paris'e gitmesini söyledim. Ona bunu hak ettiğini ve tadını çıkarmasını söyledim. Dries'in oyun tarzına alışığım. Henüz tam ritmimi bulamadım ve bana verdiği bazı paslara koşamadım. Napoli'deyken o toplara hep giderdim. Onunla uyum sağlamak için zaman lazım. Ama sahada birlikte oynamaktan en keyif aldığım oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'LA KONUŞTUKÇA GALATASARAY'A İLGİM DAHA DA ARTTI"

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferinde teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı konuşmanın en etkili faktör olduğunu dile getirerek, "Hoca beni arayıp eğer gelmemi isterlerse bunun mümkün olup olmadığını sordu. Ona projeyi sordum ve bana projeden bahsetti. Daha para konusuna bile gelmemiştik. Onunla konuşurken, onun oyuna olan tutkusunu gördüm. Çünkü o da bu kulüp için oynamış ve burada başarılar kazanmış biri. Bana kulüpten, taraftarlardan, her şeyden bahsetti. Okan Buruk'la konuştukça ilgim daha da arttı. İlk konuşmamızdan 7 saat sonra 'Bu işi yapalım' dedim." dedi.

"FİLM SAHNESİ GİBİYDİ"

Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra kendisine yapılan karşılama hakkında da konuşan Osimhen, "Burası harika bir kulüp. Dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Türkiye'nin en iyisi. Geldiğimde inanılmaz bir karşılama olacağını hissettim. Burası büyük bir aile. Burada olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum. Burada olmak harika. Napoli'den ayrıldığımızda uçağın taraftarlar tarafından takip edildiğini bilmiyordum. Çok etkilendim. Benim için film sahnesi gibiydi. Burada olmak harika." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAK ÖNEMLİ"

Türkiye'deki yaşam kültürüne oldukça alıştığını ve en sevdiği içeceğin çay olduğunu da söyleyen Osimhen, "Buraya gelince alıştım. Sürekli çay demleniyor. Ailem de alıştı. Sürekli çay içiyorum. Gerçekten çok beğendim." diye konuştu.

Galatasaray'da kendini evinde hissettiğini vurgulayan Nijeryalı oyuncu, "Soyunma odasına girdiğim andan itibaren şunu düşündüm; 'Burası bana her yerden daha çok evim gibi hissettiriyor.'" dedi.

En önemli hedeflerinin Süper Lig'de şampiyon olmak olduğunu da ekleyen yıldız golcü, "Onlar (Galatasaraylılar) için arka arkaya şampiyon olmak önemli. Benim için en önemlisi Galatasaray'la şampiyon olmak." diyerek sözlerini noktaladı.