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Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye için görüşmeler devam ediyor. Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl toplamda 8 bin lira olarak yatırılması bekleniyor. 15 milyondan fazla kişiye ödeme yapılması bekleniyor.

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2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek.

28,4 milyar lira ilave maliyet

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor.

"Kısa sürede ödemek için hazırız"

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

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