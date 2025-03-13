BIST 10.724
DOLAR 36,62
EURO 39,78
ALTIN 3.465,48
HABER /  DÜNYA

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.

Abone ol

İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.

Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

İsrail Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Culani, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek." ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti.

Katz ayırca, "Suriye'nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
TurkNet'e siber saldırı bazı müşterilerin kimlik bilgileri çalındı
TurkNet'e siber saldırı bazı müşterilerin kimlik bilgileri çalındı
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen şampiyonluğa inanıyor
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davasında karar
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davasında karar
Aşılama programına "tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı" eklendi
Aşılama programına "tetanos-difteri-aselüler boğmaca aşısı" eklendi
Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyar 498 milyon dolarlık artış
Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyar 498 milyon dolarlık artış
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
İzmir'de tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
İzmir'de tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!
Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! Gereği yapılacak
Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili net mesaj! Gereği yapılacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 524'e yükseldi
CHP'li 4 belediyeye DHKP-C soruşturmasında yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı
CHP'li 4 belediyeye DHKP-C soruşturmasında yeni detaylara ve itirafçı ifadesine ulaşıldı