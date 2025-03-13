Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasa dışı dinleme davasında karar

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinlemelere ilişkin, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 8 sanığa, çeşitli suçlardan 16 yıl 25 ay 15 gün ila 123 yıl 130 ay 420 gün arasında değişen hapis cezaları verdi

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Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar A.Y, G.A, M.D, E.Ö, Z.T. ve M.I. ile taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu mütalaasına ek olarak 8 sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık ve avukatları, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 8 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "iftira", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek" ve "suç uydurma" suçlarından beraatini kararlaştırdı, firari sanıklar Aktaş, Murat Akça ve eşi Deniz Akça'nın dosyalarını ayırdı.

Sanıklar A.A. A.Y. E.Ö, G.A, M.D, M.I. ve Z.T'yi, "silahlı terör örgütü" üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklama kararı veren mahkeme heyeti, Bilkay hakkında İzmir'de aynı suçtan mahkumiyet aldığı için davanın reddine karar verilmesi yönünde hüküm kurdu.

Heyet, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan ise 8 sanığa 5 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

"Haberleşmenin gizliliği ihlali" suçundan sanık A.A'yı 15 mağdura karşı toplam 30 yıl 90 ay, A.Y'yı 16 mağdura karşı toplam 32 yıl 96 ay, E.Ö'yü 2 mağdura karşı toplam 4 yıl 12 ay, G.A'yı 6 mağdura karşı toplam 12 yıl 36 ay, M.D'yi 14 mağdura karşı toplam 28 yıl 84 ay, M.I'yı 11 mağdura karşı toplam 22 yıl 66 ay hapisle cezalandıran heyet, aynı suçtan Bilkay, Z.T. ile 6 sanık hakkında ise bazı müştekiler yönünden "zaman aşımı" nedeniyle davanın düşürülmesini kararlaştırdı.

Heyet ayrıca, "zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan sanıklar A.A'yı 27 mağdura karşı toplam 81 yıl 27 ay 405 gün, A.Y'yı 22 mağdura karşı 66 yıl 22 ay 330 gün, M.D'yi 26 mağdura karşı toplam 78 yıl 26 ay 390 gün ve M.I'yı 9 mağdura karşı 27 yıl 9 ay 135 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından salondaki sanıklar A.Y, G.A, M.D, E.Ö, Z.T. ve M.I. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sanık A.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.