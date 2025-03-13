Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözdesi 19 yaşındaki genç yıldız Yusuf Akçiçek'in maaşının 10 katına çıkarılmasının ardından bonservisi de belirlendi.

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Jose Mourinho'nun verdiği görevlerle performansı her geçen gün artan ve milli takımdan davet bekleyen genç yıldız Yusuf Akçiçek Avrupa devlerinin radarına girdi.

Yönetimin, oyuncunun bonservis bedelini 40 milyon Euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Yöneticilerin, "Yusuf bizim en önemli oyuncularımızdan. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterdikten sonra değeri daha da artacak" görüşünde birleştikleri kaydedildi.

Asbaşkan Acun Ilıcalı, katıldığı programda 19 yaşındaki yıldız hakkında, "Yusuf için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra Premier Lig'den bir sportif direktör 'Şimdi 20 milyon Pound (24 milyon Euro) oldu' diye bana mesaj attı. Ama satmayı düşünmüyoruz" demişti.

Fenerbahçe Yusuf'un ücretini 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkararak sözleşme süresini 2030'a kadar uzatmak için anlaşma sağlamıştı.