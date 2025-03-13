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Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaskıyla gelen motosiklet sürücülerine indirim var!

Opet, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan "Motosiklet Kazalarının Önlenmesine Yönelik Eylem Planı"na destek vererek, akaryakıt istasyonlarına "kaskıyla gelen" motosiklet sürücülerinin akaryakıt alımlarında indirim kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, motosikletlerin kazaya karışma oranlarındaki artış nedeniyle, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından açıklanan "Motosiklet Kazalarının Önlenmesine Yönelik Eylem Planı"na, Opet'ten destek geldi.

Motosiklet sürücülerinin can güvenliği açısından kask takmalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Opet, "Bir kural, bir ömür boyu sürecek bir fark yaratır" özdeyişiyle, akaryakıt istasyonlarına kaskıyla gelen sürücülere yönelik yeni bir kampanya hayata geçirdi.

Kampanya kapsamda, akaryakıt istasyonlarına kaskıyla gelen ve Opet Güvenli Sürüş adresinden kayıt yaptıran sürücülere akaryakıt alımlarında yüzde 5 indirim uygulanacak. Ayrıca Opet Ultramarket'lerde geçerli motosiklet kullanıcılarına özel atıştırmalık menülerinde ve Opet markalı madeni yağ ürünlerinde yüzde 25 indirim sağlanacak.

Güvenli sürüş için kask takma konusunda kampanya başlatan Opet, ayrıca sürücü adaylarını, trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmek amacıyla 2014'ten bu yana "Trafik Dedektifleri Projesi"ne de devam ediyor.

"Yaşam Kemeri" projesiyle de Opet istasyonlarına giren herkesin, 'Lütfen yaşam kemerinizi takınız' sözleriyle uyarılması ve bu söylemin tüm Türkiye'yi kapsayacak bir harekete dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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