Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Pegasus, mart ayına özel ucuz bilet kampanyası başlattı. Sefer yapılan birçok kenti kapsayan kampanyada, vergi hariç en düşük bilet fiyatı 14 Euro olarak belirlendi. Koltuk sayısı ise sınırlı.

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Türkiye’nin önde gelen düşük maliyetli (low-cost) havayolu şirketlerinden Pegasus, yolcularına özel yeni bir bilet kampanyası başlattı. Pegasus’un resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanya kapsamında, 14-15 Mart tarihlerinde satın alınan biletlerde büyük indirimler uygulanacak. Kampanya, 1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasındaki uçuşları kapsayacak ve belirlenen hatlarda Pegasus BolBol üyelerine özel avantajlar sunacak.

PEGASUS’UN UCUZ BİLET KAMPANYASININ DETAYLARI

Pegasus’un yeni kampanyası kapsamında, belirli hatlarda vergiler hariç 14 Euro’dan başlayan fiyatlarla Light Paket biletleri satışa sunuluyor. Pegasus BolBol üyelerinin faydalanabileceği bu kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak.

Ayrıca, kampanya kapsamında Light Paket bilet alan yolcular için ek hizmetlerde de özel fiyatlar uygulanıyor. Yolcular, kabin bagajı ve 12 kilogramlık uçak altı bagaj hakkını 9’ar Euro ek ücretle satın alabilecek. Daha geniş haklara sahip olmak isteyen yolcular ise Light Paket biletlerine 19 Euro fark ödeyerek Süper Eko Paketi tercih edebilecek.

HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

Pegasus’un ucuz bilet kampanyası, birçok iç ve dış hat destinasyonunda geçerli olacak. Şirket, kampanyaya dahil olan güzergahları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yolcular, belirlenen hatlarda avantajlı fiyatlarla bilet satın alarak uygun maliyetle seyahat etme fırsatı yakalayacak.

KAMPANYADAN NASIL FAYDALANILIR?

Pegasus’un duyurduğu ucuz bilet kampanyasından faydalanmak için biletlerin flypgs.com internet sitesi ya da Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden alınması gerekiyor. Kampanya 80 bin koltukla sınırlı olduğu için, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların hızlı davranması tavsiye ediliyor.