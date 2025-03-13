İBB'den dört gazeteci hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş., gazeteciler Nuray Başaran, Levent Gültekin, Cem Küçük, Mustafa Toköz ile sosyal medya kullanıcısı Bekir Tiryaki ve TGRT Haber hakkında şirket hakkında yaptıkları yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Aralarında bazı gazetecilerin de olduğu isimler, Medya A.Ş.’nin CHP’nin 2023 yılındaki kurultayı için bin 200 cep telefonu aldığı ve delegelere dağıttığını iddia etti.

Benzer isimler Medya A.Ş.’nin bütçesinden bazı gazetecilere bütçe aktarıldığı ve bu isimlerin CHP kurultayına dair yayınlar yaptığını iddia etti.

İBB'nin iştirakleri arasında yer alan İstanbul Dijital Medya A.Ş., iddiayı dile getirenler arasında yer alan Nuray Başaran, Cem Küçük, Levent Gültekin, Bekir Tiryaki ve Mustafa Toköz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Medya A.Ş ayrıca TGRT televizyonu hakkında da suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

Medya A.Ş avukatları, Bekir Tiryaki hakkında 'iş ve çalışma hürriyetini ihlal', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Levent Gültekin hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'suç uydurma' suçlamasından suç duyurusu yapıldı. Öte yandan Başaran, Toköz, TGRT ve Cem Küçük için 3 milyon liralık tazminat talebiyle başvuru yapıldı.

Medya A.Ş.’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Siyasi bir ajandayla bir araya gelmiş sözde gazeteci grubunun ve trol ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimizin faaliyetleri hakkında devamlı olarak yalan/yanlış paylaşımlar yapan, haber yapan, televizyonda yorum yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirketimizin satın alma süreçleri dahil tüm faaliyetleri Sayıştay müfettişleri tarafından detaylı şekilde incelenmiş ve herhangi hata ya da yanlışa rastlanmamıştır. Şirketimizin bütçesinden telefonlar alındığı, CHP kongresinde delegelere dağıtıldığı, bazı gazetecilere düzenli bütçe aktarıldığı, bu bilgilerin savcılıkça ya da emniyet birimlerince tespit edildiğine dair paylaşımlar tamamen yalandır. Siyasi bir ajandayla bir araya gelmiş sözde gazeteci grubunun ve trol ağının yalanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.”