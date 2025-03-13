Trump'ı kahkahaya boğan çoraplar: Etkisinden çıkamadı

ABD Başkanı Donald Trump İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Yardımcısı JD Vance'in çorapları dikkatlerden kaçmadı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Michael Martin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Başkan Yardımcısı JD Vance'ın da katıldığı toplantıda giydiği yeşil-beyaz yonca çorapları dikkatlerden kaçmadı. Donald Trump'ta Vance'in ilginç çorap seçimiyle dalga geçerken Oval Ofis'te neşeli anlar yaşandı.

Başkan Trump, yardımcısının ayaklarını işaret ederek, "Enflasyondan bahsetmem gerek ama bu çoraplara bayıldım. Bu çoraplar da neyin nesi? Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim." ifadelerine yer verirken,, ofistekileri kahkahalara boğdu.

BAŞKAN YARDIMCISI NEDEN GİYDİĞİNİ AÇIKLADI

Videoyu sosyal medya platformu X'te yeniden paylaşan Vance, "Bu çoraplara yorum yapacağını biliyordum." ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesinde Vance, İrlanda Başbakanı Martin'i Aziz Patrick Günü kahvaltısı için evinde ağırladı ve yonca desenli çorap giymesinin nedenini açıkladı.

Vance, "Sizin şerefinize bu yoncaları giydim. Başkan Trump'ın muhafazakar giyimin çok büyük bir hayranı olduğunu söyleyeceğim. Bu yüzden bu çorapları fark ederse, Oval Ofis'te beni savunmak zorundasınız, 'Bu, İrlanda-Amerika ilişkilerini sağlamlaştırmanın önemli bir parçasıdır ve bu çorapları giymesinin tek nedeni budur.'" diye konuştu.