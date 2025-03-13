ŞİRKET HABERLERİ Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi

Koçtaş, Ankara'da bulunan Ankamall mağazasını yeni nesil mağazacılık konseptiyle yeniledi. Koçtaş Ankamall mağazasında alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiren birçok yenilik yer alıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen Koçtaş Ankamall mağazasında alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiren birçok yenilik yer alıyor.

Mağazada, Koçtaş internet adresi ve mağaza içi kiosklar üzerinden satılan mobilyalar için özel bir sergi alanı oluşturulurken, mutfak ve banyo kategorilerinde de yeni deneyim alanları tasarlandı.

Çocuklu aileler için oyun alanlarının eklendiği mağaza da, dekorasyon fikirleri sunan özel alanlarla müşterilere yeni alışveriş noktaları oluşturuldu. Teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren mağazada oyun tutkunları için özel bir oyuncu köşesi de hazırlandı.

Yenilenen Koçtaş Ankamall mağazası, mutfak kategorisindeki en yeni trendleri ve tasarımları da müşterileriyle buluşturuyor. 'L' formda ve ada mutfak tasarımlarının sergilendiği alanlar, tabaklar, bardaklar ve aksesuarlarla zenginleştirilerek gerçeğe yakın deneyim sunuyor. Bu sayede müşteriler, alışveriş sürecinde kendi yaşam alanlarına uygun seçenekleri birebir deneyimleme fırsatı bulabiliyor.

'Express Kasa'larla hızlı alışveriş

Perakende sektöründe dijital dönüşümün bir parçası olarak yaygınlaşan kasiyersiz kasalar, Koçtaş mağazalarında da müşterilerin hizmetine sunuluyor. Koçtaş'ın 'Express Kasa' sistemi, yenilenen Ankamall mağazasında da kullanıma alındı.

Birçok Koçtaş mağazasında bulunan express kasalar, özellikle yoğun saatlerde hızlı ve pratik ödeme imkanı sunarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Bu sistem sayesinde alışveriş süreci hızlanırken, çalışanlar da müşteri desteğine daha fazla odaklanabiliyor.