Kripto para yatırımcılarını ilgilendiren düzenlemeler Resmi Gazete'de

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ile ilgili yeni düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Kaldıraçlı işlemler yasaklandı, nakitler bankada duracak. kripto varlık platformlarının asgari kuruluş sermayesi 150 milyon TL olarak belirlendi. Saklama kuruluşlarının sermayesi ise 500 milyon TL olacak.

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni düzenlemesine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet gösterebilmesi için asgari sermaye şartı getirildi. Buna göre:

Kripto varlık platformları için kuruluş sermayesi en az 150 milyon TL olacak.

Saklama kuruluşlarının sermayesi ise en az 500 milyon TL olacak.

Bu düzenleme, sektörde finansal istikrarı artırmayı ve yatırımcıları korumayı amaçlıyor.

Müşteri nakitleri bankalarda tutulacak

Yeni düzenlemeye göre, kripto para borsaları müşteri nakitlerini doğrudan saklayamayacak. Tüm müşteri varlıkları, bankalarda açılan özel hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar platformun kendi varlıklarından ayrı şekilde takip edilecek.

Bu karar, yatırımcıların mevduatlarının daha güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için alındı.

Kripto platformları likit rezerv bulundurmak zorunda

SPK, kripto varlık platformlarının müşteri varlıklarının en az %3’ü kadar likit rezerv bulundurmasını zorunlu hale getirdi. Bu sayede platformların ani likidite sorunları yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaldıraçlı i̇şlemlere yasak geldi

Düzenleme kapsamında, kripto varlıkların kaldıraçlı olarak alınıp satılması yasaklandı. Bu madde, yatırımcıları aşırı riskten korumak ve piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla getirildi.

Yurt dışı platformlara kısıtlama

Yurt dışı merkezli kripto para borsaları, Türkiye’de izinsiz hizmet veremeyecek. Bu adım, Türkiye’deki yatırımcıların sadece SPK tarafından onaylanan platformlarda işlem yapmasını sağlamak amacıyla atıldı.

Bağımsız denetim ve rezerv kanıtı zorunlu olacak

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları:

Bilgi sistemleri bağımsız denetiminden geçmek zorunda olacak.

Rezerv kanıt denetimi yaptırmakla yükümlü olacak.

Bu kurallar, platformların finansal sağlamlığını artırmak ve şeffaflığı sağlamak amacıyla yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeler ne anlama geliyor?

SPK'nın yeni kuralları, Türkiye'deki kripto para sektörünü daha düzenli ve güvenli bir hale getirmeyi amaçlıyor. Sermaye gereklilikleri, müşteri varlıklarının güvenliği, denetim zorunlulukları ve yurt dışı platformlara getirilen kısıtlamalar yatırımcıları koruma altına almayı hedefliyor.