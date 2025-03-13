Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Deniz Uğur eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Oyuncu, eşinin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz yıl Reha Muhtar'ın evinde düşerek hastaneye kaldırılmasının ardından eski eşi Deniz Uğur, oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra Nilüfer ve kızı ile konuşarak aralarındaki sorunu çözen Uğur sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.

Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. 51 yaşındaki oyuncu, eşi ile hastanede çekilen karesini paylaşarak şu notu düştü:

"Sevenlerimizin haberi olsun. Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek hastanesindeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok. Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki. Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin."

Öte yandan oyuncu geçtiğimiz ekim ayında açık ameliyata alınacağını duyurmuştu. Oyuncu, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1.5 yıl içinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve masum olmadığını açıkladı. Oğlu Poyraz ile karesini paylaşan Deniz Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba arkadaşlar. İçtenlikle desteğinizi istediğim için bu paylaşımı yapıyorum. Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1,5 yıl içinde anaden büyümüş ve artık masum görünmüyor."

Ünlü oyuncu "Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız" diyerek takipçilerinden dua istemişti.

"Cenazeme gelmesin"

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan Reha Muhtar, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıklamıştı. Reha Muhtar şu açıklamayı yaptı:

"Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın."