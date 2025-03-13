Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! Tüm maçlarda geçerli olacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 55 yıl aradan sonra ilk Galatasaray -Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atayarak Slavko Vincic'i görevlendirmişti. Alınan bu radikal karar sonrası gözler oynanacak olan diğer derbilere çevrildi.

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Yabancı hakem tartışmaları tam gaz devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki tavrının net olduğu ve yerli hakemlerle kalan haftaların devam edeceği öğrenildi.

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre özellikle Beşiktaş, evinde Galatasaray ile 29 Mart'ta oynayacağı sınavı yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmış ama yanıt alamamıştı.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve birçok yöneticinin yerli hakemden yana olduğu ve bu nedenle Beşiktaş- Galatasaray maçında da bir Türk hakemin düdük çalacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da Sabah Spor'un federasyon kulislerinden aldığı bilgiye göre; Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi yerli bir hakem olacak.

SEZON BİTENE KADAR TÜRK HAKEMLERLE DEVAM EDİLECEK

29 Mart'taki maçta yüzde 90 Türk bir isim görev yapacak ve ayrıca sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda da bu uygulama devam edecek. Merkez Hakem Kurulu'nun düşüncesinin de bu yönde olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde bir TV programında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." açıklamasını yaptı.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." açıklamasında bulundu.