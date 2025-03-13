Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon! 3 zanlı yakalandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını, 3 bin 450 tabanca gövdesi ile 80 bin 790 silah tamamlayıcı parçanın ele geçirildiğini bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Konya Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ortak çalışmalar sonucu yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Afyonkarahisar'da durdurulan araçta yapılan aramada 3 bin 450 tabanca gövdesi ile 80 bin 790 silah tamamlayıcı parçanın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçundan ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.