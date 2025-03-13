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Hafta sonu yaz geliyor! İstanbul 25, Ankara 30 dereceyi görecek

Hafta sonu yaz geliyor! İstanbul 25, Ankara 30 dereceyi görecek

Türkiye mart ayının başından bu yana bahar havasını yaşıyor. İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonu, yaz değerlerine ulaşıp 25 dereceyi görecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyredecek.

Bugün yurdun batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı pazar günü 25 dereceye ulaşacak

İSTANBUL’DA YAZ HAVASI

İstanbul’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olacak. Kentteki hava sıcaklığı, hafta sonuna doğru gidildikçe kademeli olarak artacak.

Megakent cumartesi günü 23, pazar günü ise 25 dereceye ulaşacak.

Hava sıcaklığı yeni haftada yağışlı havayla birlikte düşecek.
15 Mart 2025 Cumartesi hava durumu

ANKARA 30 DERECEYE YAKLAŞACAK

Başkent Ankara’da da hava sıcaklığının pazar günü 29 derece olması bekleniyor.

Bugün hava sıcaklığının 23 derece olması beklenen İzmir’de hava sıcaklığı hafta sonu 27 dereceye ulaşacak.
AKDENİZ’DE SICAK HAVA

Antalya’da da hafta sonu yaz değerleri ölçülecek.

Akdeniz’deki sıcaklıkların Adana-Antalya hattında 25 ila 30 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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