Hakan Fidan: Mücadele etmek İslam alemi olarak hepimizin ortak sorumluluğu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle düzenlenen iftarda bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde, değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam alemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

İftarda, İİT üyelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Birleşmiş Milletlerden (BM) sonra dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatı olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan, İİT'nin, adaletin ve hakkaniyetin savunulmasında giderek artan bir vazife üstlendiğini belirterek, "Bu mübarek ayın başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor, katılımları için Sayın Büyükelçilere teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.