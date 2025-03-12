BIST 10.580
DOLAR 36,59
EURO 39,94
ALTIN 3.450,35
HABER /  GÜNCEL

Yusuf Dikeç ve ekibi Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonu oldu

Yusuf Dikeç ve ekibi Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın son etkinliğinde Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan Havalı Tabanca Erkek Trio takımı altın madalya kazandı.

Abone ol

Hırvatistan'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın son etkinliğinde Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan Havalı Tabanca Erkek Trio takımı altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 10 M Havalı Tabanca Trio Erkekler kategorisinde altın madalya mücadelesine çıktı.

Finalde Çekya'yı 16-14 mağlup eden milliler, takım halinde altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonanın son gününde erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımımızı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jose Mourinho'dan Rangers yorumu: Biz daha iyiyiz
Jose Mourinho'dan Rangers yorumu: Biz daha iyiyiz
İzmir'de başıboş köpek 6 yaşındaki çocuğu ısırdı
İzmir'de başıboş köpek 6 yaşındaki çocuğu ısırdı
Salah'ın en büyük hayali zora girdi
Salah'ın en büyük hayali zora girdi
Trump: Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda
Trump: Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda
Hamaney, Trump'ın müzakere çağrısını ve tehditlerini reddetti
Hamaney, Trump'ın müzakere çağrısını ve tehditlerini reddetti
Cevdet Yılmaz: Gıda enflasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Gıda enflasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz
Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
Trump'tan Putin'e açık uyarı: Çok yıkıcı adımlar atabilirim!
Trump'tan Putin'e açık uyarı: Çok yıkıcı adımlar atabilirim!
CHP’de Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Yavaş yüzde 36.7, İmamoğlu yüzde 27!
CHP’de Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Yavaş yüzde 36.7, İmamoğlu yüzde 27!
Akan trafikte "tek teker yapma" gibi akrobatik hareketler yapana 47 bin lira ceza!
Akan trafikte "tek teker yapma" gibi akrobatik hareketler yapana 47 bin lira ceza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliği stratejik hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliği stratejik hedefimiz
TPAO’dan dev anlaşma: Petrol aramacılığında yeni dönem
TPAO’dan dev anlaşma: Petrol aramacılığında yeni dönem