Yusuf Dikeç ve ekibi Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın son etkinliğinde Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan Havalı Tabanca Erkek Trio takımı altın madalya kazandı.Abone ol
Hırvatistan'da düzenlenen Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nın son etkinliğinde Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan Havalı Tabanca Erkek Trio takımı altın madalya kazandı.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 10 M Havalı Tabanca Trio Erkekler kategorisinde altın madalya mücadelesine çıktı.
Finalde Çekya'yı 16-14 mağlup eden milliler, takım halinde altın madalyanın sahibi oldu.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında "Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonanın son gününde erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımımızı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.