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Trump'tan Putin'e açık uyarı: Çok yıkıcı adımlar atabilirim!

Trump'tan Putin'e açık uyarı: Çok yıkıcı adımlar atabilirim!

Ateşkes konusunda Rusya'ya açık mesajlar veren ABD Başkanı Trump, "Finansal olarak çok yıkıcı adımlar atabilirim ama barış istiyorum" dedi. Trump ayrıca Gazze'den de kimsenin sürülmeyeceğini söyledi.

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Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkati çeken açıklamalar geldi. Rusya'ya açıkça mesaj veren Trump, "Finansal olarak çok yıkıcı adımlar atabilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum, barış istiyorum" dedi. CNN Türk'ten Yunus Paksoy'un aktardığına göre, Gazze konusunda da mesaj veren Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÇOK YIKICI ADIMLAR ATABİLİRİM AMA İSTEMİYORUM"

Benim zamanımda Rusya ve Putin hiçbir şey alamadı. Rusya için ekonomik olarak çok kötü şeyler yapabilirim. Finansal olarak çok yıkıcı adımlar atabilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum, barış istiyorum. Umarım Rusya ateşkesi kabul eder.

"ZELENSKİ BARIŞI KABUL ETTİ"

Ukrayna işini hallettik gibi görünüyor. Ukrayna'nın daha zor olduğunu söylemiştim. Geçen hafta Beyaz Saray'da barışı istemiyor gibi görünen biri vardı, şimdi barışı kabul etti. Kimsenin kimseyi Gazze'den sürdüğü yok.

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