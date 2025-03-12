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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı! Kritik maçı yönetecek isim...

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı! Kritik maçı yönetecek isim...

Trendyol Süper Lig’in 28. haftası cuma günü Galatasaray-Antalyaspor maçıyla başlayacak ve pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Haftanın kritik mücadelelerinde Beşiktaş, Konyaspor’a konuk olurken, Trabzonspor ise Başakşehir deplasmanına çıkacak.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan cuma, cumartesi ve pazar oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Cuma

20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün

Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın

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