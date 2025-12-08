Beşiktaş evinde kazanmayı unuttu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Tüpraş Stadı’nda konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı; siyah beyazlı ekibin gollerini Bilal Toure ve Abraham, konuk ekibin gollerini ise Bayo kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın gollerini 35'te Bilal Toure ve 70'de Abraham kaydetti. Gaziantep FK'nın gollerini ise 7 ve 66'da Bayo kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 25 yaptı, Gaziantep FK ise 23 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı son 4 maçı kazanamadı.

Beşiktaş 2 - 2 Gaziantep FK

90'Karşılaşma 2-2 sona erdi.

90'Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

81'Cerny'nin vuruşu yandan auta gitti.

74'Ndidi'nin vuruşunu kaleci Zafer son anda kornere çeldi.

70'GOL! Abraham skora dengeyi getirdi. Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abraham kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

66'GOL! Bayo, topu ağlara gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Bayo, Emirhan'ı dönerek geçti ve karşı karşıya topu ağlara gönderdi. Gaziantep FK 2-1 öne geçti.

62'Beşiktaş bu dakikalarda baskısını artırdı.

52'Beşiktaş ceza sahasında elle oynama sebebiyle penaltı itirazında bulundu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

50'Sağ kanattan kaleciyle karşı karşıya kalan Bilal Toure, kaleci Zafer'i geçemedi.

46'Cerny'nin vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu sağ kanattan Rashica çevirdi, Bilal'in vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

45'Orkun'un pasında sol kanattan hareketlenen Jota'nın vuruşu zayıf kaldı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45'Cerny'nin pasında Bilal Toure karşı karşıya kaldı. Bilal'in vuruşunu kaleci Zafer çıkardı.

35'GOL! Bilal Toure topu ağlara gönderdi. Kaleci Zafer'in uzaklaştırmak için vurduğu top Bilal'e çarparak ağlara gitti.

35'Gökhan'ın ortasında Bilal zor pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci direk dibinden çıkardı.

28'Cerny'nin vuruşunu kaleci Zafer çıkardı.

23'Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder oyuna devam edemeyecek.

21'Sol çaprazdan topla buluşan Orkun'un vuruşu yan ağlarda kaldı.

13'Orkun Kökçü'nün vuruşu barajdan döndü.

13'Beşiktaş ceza sahası yayı üstünden frikik kazandı.

10'Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topu Bilal'e gelmeden kaleci Zafer araya girerek kontrol etti.

7'GOL! Bayo, Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Gökhan Sazdağı, topu ayağının altından kaçırdı. Karşı karşıya kalan Bayo, Ersin'i mağlup etti ve takımını öne geçirdi.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Beşiktaş - Gaziantep FK ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal Toure.

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Bayo, Maxim