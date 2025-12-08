Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan stratejik iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul’daki ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini vurgulayarak ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara çıkardıklarını ve savunmadan teknolojiye uzanan 16 yeni anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Erdoğan, Türkiye’nin AB tam üyelik sürecine Macaristan’ın desteğine teşekkür ederken, Orban Türk dünyasıyla ilişkilerin önemine dikkat çekerek “Tanrı, Türkiye’yi korusun.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Macaristan'ın Türk Dünyası'na katkılarından dolayı memnuniyetlerimizi dile getirdik. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Macaristan'ın güçlü desteğine teşekkür ederiz, bunun süreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

16 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ve Macaristan arasında eğitimden savunma sanayiine pek çok alanda iş birliği için 16 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli dostum Orban ve heyetini İstanbul'a misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. İki yıl önce Budapeşte'de düzenlediğimiz toplantımızda ilişkilerimizi geliştirilmiş ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Son yıllarda Sayın Orban ile birçok görüşmemiz oldu. Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen TDT marjındaki toplantıda kendisiyle bir araya gelmiştik. Kültür Yılı kapanış etkinliğini de sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Orban ile birlikte yapmıştık.

Bugünkü görüşmemizde birçok alanda iş birliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Her alanda ilişkilerimizi güçlendirecek imzalar attık. Bugün ayrıca ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal şekilde ele alınacak ortak planla mekanizmasını devreye aldık. Bu formatların iş birliğimizi güçlendireceğine inanıyorum.

Sayın Orban ile belirlediğimiz 6 milyar dolarlık ticaret hacmimize ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Ticaret mekanizmasının en verimli şekilde ilerlemesine mutabık kaldık.

Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma sanayii alanında daha fazla iş birliği yapmanın önemini vurguladık. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.

Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 yılında 28 planı devreye aldık ve bunlara kaynak aktardık.

Bugünkü görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Macaristan'ın Türk Dünyası'na katkılarından dolayı memnuniyetlerimizi dile getirdik. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Macaristan'ın güçlü desteğine teşekkür ederiz, bunun süreceğine inanıyorum.

"TANRI, TÜRKİYE'Yİ KORUSUN"

Orban'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu tarihi yerde bizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na.

Macaristan coğrafi olarak Batı’da yer alıyor ancak Batı’da bir anlamda yalnız duruyor. Üç büyük dünya kültürü mevcut: Alman (Cermen) dünyası, Slav dünyası ve Latin dünyası. Biz ise bunlardan hiçbirine tam olarak ait olmayan, doğudaki akrabalarını geride bırakmış bir milletiz. Bu nedenle Türk dünyasıyla ilişkimiz bizim için büyük önem taşıyor. Bu her zaman böyleydi.

Türk–Macar iş birliğini sürekli geliştiriyoruz ve Türk dünyasıyla ilişkilerimizi de karşılıklı olarak daha da güçlendiriyoruz. Macaristan’ın içinde bulunduğu coğrafi ve kültürel çevreye baktığımda, gerçekten çaba gösteren ve öne çıkan bir dünya görüyorum; bu da Türk dünyasıdır.

Sayın Erdoğan, Ukrayna-Rusya barışı için tek başarılı aracı oldu. Savaşın çözümü yok barış yapılmalı. Tanrı, Türkiye'yi korusun.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN'DAN STRATEJİK ADIM: TİCARET HACMİ HEDEFİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara yükseltti. İki ülke, dezenformasyonla mücadele dahil 16 alanda yeni iş birliği anlaşması imzalayarak stratejik ortaklığı güçlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, görüşmenin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli mesajlar içerdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik ve ticari ilişkilere dair değerlendirmelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük.” dedi. Ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması yönündeki ortak iradenin, ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve uzun vadeli stratejik ortaklığın daha güçlü bir zemine oturmasına hizmet edeceği vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİ İKİLİ DÜZEYİ AŞTI

Türkiye-Macaristan ilişkilerinin artık ikili düzeyle sınırlı kalmadığı ifade edilen açıklamada, Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatı çalışmalarına yaptığı katkıların daha geniş bir coğrafyada istikrar, iş birliği ve dayanışma perspektifi sunduğu kaydedildi. Görüşmelerde ikili meselelerin yanı sıra, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı bildirildi.

SAVUNMADAN TEKNOLOJİYE 16 YENİ ANLAŞMA

Görüşme kapsamında iki ülke arasında havacılıktan savunma sanayisine, ticaretten teknolojiye, kültürden eğitime kadar muhtelif alanlarda 16 belgenin imzalandığı duyuruldu. İmzalanan belgelerin, ilişkilerin hukuki ve kurumsal temelini güçlendirdiği ve ortaklığın kapsamının ne kadar genişlediğini açıkça ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, bu belgelerin iki ülkenin karşılıklı güvene dayalı stratejik iş birliğini geleceğe taşımaya kararlı olduğunun bir ifadesi olduğu aktarıldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELEDE ORTAK MUTABAKAT

İletişim Başkanlığı, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’ın huzurlarında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan Başbakanı Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Ofisi arasında "Dezenformasyonla Mücadele Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandığını bildirdi. Mutabakatın, dezenformasyonla mücadelede ortak kapasite geliştirilmesine, kriz dönemlerinde doğru bilgi akışının güçlendirilmesine ve uluslararası kamuoyuna yönelik yanıltıcı bilgi kampanyalarına karşı dirençli bir ortak zemin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıldığı ifade edildi. Açıklama, "Bu kapsamlı iş birliği sürecinin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleriyle son buldu.