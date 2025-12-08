Sergen Yalçın'dan korkutan sözler: Ciddi sakatlandı...

Beşiktaş’ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, özellikle Cengiz’in ciddi bir sakatlık yaşadığını vurgulayarak takım açısından en büyük endişenin bu durum olduğunu söyledi. Yalçın ayrıca hakem yönetimini, rakibin oyunu yavaşlatmasını ve takımın bireysel hatalarla kaçan gollerini eleştirerek iyi oyuna rağmen sonucun yansımadığını ifade etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

SÖYLEYECEĞİM BİRÇOK ŞEY İNSANLARA GEÇMEYECEK"

"2-2 bittiği için söyleyeceğim birçok şey, insanlara geçmeyecek. Futbol sonuç odaklı olduğu için geçmeyecek!"

"10-12 DAKİKA ÇALDI"

"Hakemler... Maçlardaki VAR hakemlerinin çağırdığı pozisyonlara, olan bitene bakıyorum. Maalesef futbol ortamı çok sağlıksız. Ne yaparlar bilmiyorum ama! Rakip takım, ikinci yarıda 10-12 dakika çaldı sürekli yere yatmaktan! Dördüncü hakeme söylüyorum! Oyuncular sürekli saha içerisinde tedavi oluyor!"

"BİREYSEL HATALARIN ÇÖZÜMÜ YOK"

"Savunma anlamında, bireysel hatalardan, bu seviyede olmaması gereken çok basit goller yiyoruz. Bireysel hataların çözümü yok futbolda. Hücum anlamında, bir maçta kaç pozisyona girmemiz gerekiyor? Bugün kaç pozisyonumuz var? Takım iyi oynadı. Sonuç gelmeyince bunlar geçmiyor. Takımın girdiği pozisyonlar, saç baş yolduracak cinstendi."

"BİRAZ ŞANSSIZLIK VARDI"

"8 tane oldu herhalde basit ve bireysel hatalar. Takımın mücadelesinden, ön alan baskısından çok memnunuz ama skor gelmediğinde futbol sıkıntılı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Bu skorlar, geldiğimiz yeri de göstermiyor. Geldiğimizden bu yana istatistik olarak çok fark var ama sonuca yansımadığı için ön plana çıkmıyor. Bugünkü maçta çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. Biraz şanssızlık vardı. Yazık oldu diyebilirim!"

"CENGİZ CİDDİ SAKATLANDI HERHALDE"

"Tam oyuncuların durumlarını bilmiyorum. Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Jota'nın durumunu da bilmiyorum. Var orada oynayacak oyuncularımız. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum."