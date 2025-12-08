BIST 11.190
Beşiktaş taraftarından yönetim ve Sergen Yalçın’a tepki

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, iç sahadaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Maçın ardından taraftarlar, yönetime ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’a yoğun tepki göstererek “Yönetim istifa”, “Sergen Yalçın istifa” ve “Serdal Adalı hesap versene” şeklinde tezahüratlar yaptı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Evinde oynadığı son 4 iç saha maçında da galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar hakemin bitiş düdüğünün ardından hem yönetime hem de Teknik Direktör Sergen Yalçın’a tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarları, ‘Yönetim istifa’, ‘Sergen Yalçın istifa’ ve ‘Serdal Adalı hesap versene’ tezahüratlarında bulundu.

