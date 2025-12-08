Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme! Zorbay küçük ve 8 kişi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda “bahis” ve “şike” soruşturmasında gözaltına alınan futbolcu, yönetici ve hakemlerden oluşan 39 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 29 kişi tutuklama talebiyle hâkimliğe, 10 kişi ise adli kontrol istemiyle yönlendirildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri görevlendirilen 19 savcı tarafından alınıyor. Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı ise kaldırıldı.

Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI!

Zorbay Küçük ile birlikte 8 kişi daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gözaltına alınan 39 şüphelinin savclılıktaki ifadeleri sürüyor. Şüphelilerin ifadeleri 19 savcı tarafından alınıyor. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek.

ÇAKAR HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.

29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.