Nijderya'da gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü

Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletinde gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Abone ol
Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagos eyaletindeki Otedola Köprüsü'nde gaz taşıyan tankerin patladığını belirtti.
Hundeyin, patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.
Patlamada 4 evin hasar gördüğünü aktaran Hundeyin, 15 aracın da kül olduğunu ifade etti.
Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan çeşitli tanker kazalarında 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti.