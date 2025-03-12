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Nijderya'da gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü

Nijderya'da gaz yüklü tanker patladı: 4 ölü

Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletinde gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagos eyaletindeki Otedola Köprüsü'nde gaz taşıyan tankerin patladığını belirtti.

Hundeyin, patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Patlamada 4 evin hasar gördüğünü aktaran Hundeyin, 15 aracın da kül olduğunu ifade etti.

Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan çeşitli tanker kazalarında 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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