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Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ, Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcular, güncel sefer bilgileri için yetkililerin açıklamalarını takip etmeye çağrıldı.

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattındaki iptal edilen seferler şu şekilde:

Bozcaada'dan: 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri
Geyikli'den: 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri

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