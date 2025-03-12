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bağcılar'da silahlı saldırıda 18 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti

bağcılar'da silahlı saldırıda 18 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kemalpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde, sokakta yaya olan bir kişi, tabancayla T.G'ye doğru 7 kez ateş etti. T.G, göğsü ve kafasına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.G'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı T.G. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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