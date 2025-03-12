Acılı baba hemşire kızını öldüren damadıyla tanıştığı günü anlattı! Kızına demiş ki...

Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından öldürülen hemşire Sevcan Demir Sakman'ın Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan babası, zanlının hak ettiği cezayı bulmasını istiyor. Damadıyla tanıştığı günü anlatan acılı baba, "Adamın elleri titriyordu, gözaltları mordu. Hap mı içiyordu bilmiyorum. Kızıma 'Bu sana yaramaz, gitme, yapma' dedim ama beni dinlemedi, 'Baba seviyorum' dedi. Önünde duramadım, elimden hiçbir şey gelmedi." dedi.

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Tartıştığı eşi H.C. Sakman tarafından 10 Mart'ta bıçak ve satırla öldürülen 26 yaşındaki hemşirenin Gültepe Mahallesi'ndeki babaevine taziye çadırı kuruldu.

Çadırı ziyaret eden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Günay Demir'e başsağlığı diledi.

Demir, gazetecilere, kızının isteğiyle tanıştığı H.C. Sakman'dan hoşlanmadığını söyledi.

Damadıyla tanıştıktan sonra kızına bunu demiş

Kızının evlenmek istediğini dile getiren Demir, "Tanışmaya geldiklerinde adamın elleri titriyordu, gözaltları mordu. Hap mı içiyordu bilmiyorum. Kızıma 'Bu sana yaramaz, gitme, yapma' dedim ama beni dinlemedi, 'Baba seviyorum' dedi. Önünde duramadım, elimden hiçbir şey gelmedi." dedi.

Demir, istememesine rağmen Antalya'ya taşınan kızının meslektaşıyla evlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstifa edip Antalya'da iş ayarlamışlar. Kabul edip göndermeyeceğimi söyledim. 'Baba oranın lojmanında kalacağım, çocuk ise başka hastanede çalışacak ve oranın lojmanında kalacak' dedi. Baba yüreği, yine de dayanamadım otogara gittim. Kızımı Azrail'i ile gönderdim."

Bu nedenle bir süre kızıyla konuşmadığını anlatan Demir, olaydan bir gün önce telefonla aradığı kızının sesinin mutlu ve neşeli geldiğini belirtti.

Demir, kızına nişan yapmak için Antalya'ya gitmeyi planladığını ifade ederek, "Kızıma 'Çarşamba günü yanına geleceğim, neyin var neyin yoksa hepsini alacağım' dedim. Nişan elbisesini alıp salonu tutmuştum. İnşallah zanlı hapisten hiç çıkmasın, ömür boyu kalsın. Onun idam edilmesini istiyorum." diye konuştu.

Olay: Antalya'da özel hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman, 10 Mart'ta Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki ikametinde, 2 ay önce evlendiği meslektaşı H.C. Sakman (26) tarafından bıçak ve satırla öldürülmüş, polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı. Sakman'ın cenazesi dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verilmişti.