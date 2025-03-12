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Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar

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Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar

İş insanı Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı ve çocuklarıyla gittiği Yunanistan tatilinde geçirdiği bot kazasının ardından ölümden dönmüşlerdi. 29 yıllık evli çiftten şaşırtan haber geldi. Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor. İşte detaylar...

Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ölümden dönmüştü.

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Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar

Korkunç kazanın ardından yüzü parçalanan Vuslat Doğan Sabancı ardı ardına 3 estetik operasyon Ali Sabancı ise 11 ameliyat geçirdi. 

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Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar

Sabah'ta yer alan habere göre, ölümden dönen çift 29 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar verdi. 1996 yılında evlenen çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı dile getirildi. Boşanma kararı alan Sabancı çiftinin mahkemede de resmi sürecini başlattıkları öne sürüldü.  

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Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar

"Bomba bir dedikodu kulağıma geldi"

Bülent Cankurt ünlü çiftle ilgili şu ifadeleri kullandı:  "Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız.

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