Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar
İş insanı Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı ve çocuklarıyla gittiği Yunanistan tatilinde geçirdiği bot kazasının ardından ölümden dönmüşlerdi. 29 yıllık evli çiftten şaşırtan haber geldi. Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ölümden dönmüştü.
Korkunç kazanın ardından yüzü parçalanan Vuslat Doğan Sabancı ardı ardına 3 estetik operasyon Ali Sabancı ise 11 ameliyat geçirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, ölümden dönen çift 29 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar verdi. 1996 yılında evlenen çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı dile getirildi. Boşanma kararı alan Sabancı çiftinin mahkemede de resmi sürecini başlattıkları öne sürüldü.
"Bomba bir dedikodu kulağıma geldi"
Bülent Cankurt ünlü çiftle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız.