Ölümden dönmüşlerdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bomba ayrıntılar

"Bomba bir dedikodu kulağıma geldi"

Bülent Cankurt ünlü çiftle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız.