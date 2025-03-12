Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıklıktan dava

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'tanık' sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “Yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.

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Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'tanık' sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında Gezi Parkı eylemlerine katılan, Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın başlama sebebi olarak Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile olay sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlarının olmadığını söyledikleri belirtilmişti.

İKİ OYUNCUYA 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yürütülen soruşturma sonunda Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.