Genç mühendisin akıllara durgunluk veren ölümü! Eşi de 7 aylık hamileymiş
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki krom fabrikasında makinenin içine düşen mühendis hayatını kaybetti.Abone ol
Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş (33), kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerde Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Baş'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çağrı Baş'ın eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.