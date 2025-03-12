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Genç mühendisin akıllara durgunluk veren ölümü! Eşi de 7 aylık hamileymiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Genç mühendisin akıllara durgunluk veren ölümü! Eşi de 7 aylık hamileymiş

 Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki krom fabrikasında makinenin içine düşen mühendis hayatını kaybetti.

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Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş (33), kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerde Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baş'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çağrı Baş'ın eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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