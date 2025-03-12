Samsung Electronics'ten yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlar

Samsung Electronics, yapay zeka destekli yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Samsung Electronics Mobil eXperience (MX) İş Birimi Başkanı TM Roh, "Yeni özellikler ve yeteneklerle, Galaxy A serisinde sınırsız yaratıcılığı ortaya çıkarırken, güvenli, güvenilir ve eğlenceli bir mobil deneyim sunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un ilk kez Awesome Intelligence'ı entegre ettiği Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G ve Galaxy A26 5G, güvenli ve uzun süreli bir mobil deneyim sağlamak için üstün güvenlik ve gizlilik korumaları da sunuyor.

Awesome Intelligence, kullanıcılara güçlü ve kullanımı kolay yapay zeka araçları sağlarken, One UI 7 arayüzüyle birlikte daha iyi arama ve görsel deneyimler sunuyor. Google'ın geliştirdiği Circle to Search özelliği ise ekrandaki telefon numaraları, e-posta adresleri ve web adreslerini algılayarak kullanıcıların tek dokunuşla işlem yapmasına olanak tanıyor. Yenilikler arasında, kullanıcıların duydukları şarkıları anında arayabilmesi de bulunuyor.

Düşük ışık koşullarında etkileyici içerikler çekmek için geniş kamera desteği sağlandı

Galaxy A serisi, yaratıcı odaklı araçlarıyla kamera deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Tüm cihazlarda 50 megapiksel ana lensli üçlü kamera sistemi bulunurken, Galaxy A56 5G ve Galaxy A36 5G modelleri, parlak ve net özçekimler için 10-bit HDR ön kamera kaydı sunuyor. Galaxy A56 5G modeli, 12 megapiksel ultra geniş lensiyle ileri seviye kamera teknolojisi sağlıyor. Ayrıca, tüm Galaxy A serisi modelleri, akıllı görsel düzenleme özellikleriyle yaratıcılığı artırarak kullanıcıların fotoğraf deneyimlerini geliştiriyor.

Galaxy A56 5G'ye özel olarak sunulan Best Face özelliği, hareketli fotoğraflardan beş kişiye kadar olan en iyi ifadeleri veya özellikleri seçip birleştirerek mükemmel grup fotoğrafları oluşturmayı kolaylaştırıyor. Bir kişinin göz kırptığı veya farklı bir yöne baktığı anlarda dahi, Best Face herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlayarak tek ve kesintisiz bir fotoğraf sunuyor.

Cihaz ayrıca Nightography deneyimini geliştiren yenilikler de içeriyor. 12 megapiksel özçekim kamerasına eklenen Low Noise Mode sayesinde, düşük ışık koşullarında daha net ve etkileyici içerikler çekmek mümkün hale geliyor.

Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G ve Galaxy A26 5G modellerinde, kullanıcıların fotoğraflardan istenmeyen dikkat dağıtıcı öğeleri kaldırmalarını sağlayan Object Eraser özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde, yoldan geçen bir yabancı ya da dikkat dağıtan bir gölge gibi öğeler, manuel veya otomatik seçimle kolayca silinerek daha temiz ve rafine görüntüler elde edilebiliyor.

Ayrıca, Filters özelliği sayesinde kullanıcılar, mevcut fotoğraflardan renkleri ve stilleri çıkararak ruh hallerine ve tercihlerine uygun özel filtreler oluşturabiliyor. Bu akıllı araçlar, fotoğrafların zahmetsizce geliştirilmesini sağlarken her çekime yeni bir yaratıcılık seviyesi katıyor.

Corning Cam kaplama malzemesi, çizilmelere ve çatlaklara karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor

Galaxy A serisi, altı nesle kadar Android işletim sistemi ve One UI yükseltmesinin yanı sıra altı yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunarak yazılım uzun ömürlülüğünü pekiştiriyor. Bu güncellemeler, cihazın yaşam döngüsünü optimize etmeye yönelik ek destek sağlayarak kullanıcıların daha güvenilir bir deneyim yaşamalarına katkı sağlıyor.

Galaxy A56 5G ve Galaxy A36 5G modelleri, yüksek kaliteli ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunmak amacıyla daha büyük ekranlarla tasarlandı. Her iki cihazda da 6.7 inç FHD+ Super AMOLED ekran bulunuyor ve 120 Hz yenileme hızı ile daha akıcı ve etkileyici bir eğlence deneyimi sağlanıyor. Ayrıca, yeni stereo hoparlörler, zengin ve dengeli ses kalitesiyle deneyimi daha da ileriye taşıyor.

Galaxy A serisi, 5 bin mili amper batarya ile uzun kullanım süresi sunuyor. Galaxy A56 5G ve Galaxy A36 5G, 45 watt Süper Hızlı Şarj 2.0 teknolojisiyle hızlı şarj imkanı sağlıyor. Galaxy A56 5G, Exynos 1580, Galaxy A36 5G ise Snapdragon 6 Gen 3 işlemciyle güçlendirilmiş olup, geniş buhar odası soğutucusu sayesinde yüksek performansı koruyarak akıcı bir deneyim sunuyor.

Yeni Galaxy A serisi, IP67 sertifikası ile toz ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. Galaxy A26 5G modelinde ilk kez kullanılan bu özellik, Galaxy A36 5G ve Galaxy A56 5G modellerinde de bulunuyor. Gelişmiş Corning Cam kaplama, çizilmelere ve çatlaklara karşı da ekstra koruma sağlıyor.

Şirket, Galaxy A Serisinin tüm modellerinde 6 yıl güvenlik ve işletim sistemi güncelleme garantisi veriyor

Galaxy A serisi, One UI 7 entegrasyonu ve Samsung Knox Vault ile gelişmiş güvenlik ve gizlilik koruması sunuyor. Kullanıcılar, Hırsızlık Tespiti ve ek güvenlik ayarlarını içeren kapsamlı bir korumadan yararlanırken, Samsung tüm modellere altı yıl güvenlik ve işletim sistemi güncelleme garantisi veriyor.

Kurumsal müşterilere yönelik Galaxy A56 5G Enterprise Edition ise yedi yıl güncelleme, üç yıl garanti ve Knox Suite – Enterprise Plan'ın bir yıllık lisansını içeriyor.

Galaxy A56 ve A36, daha hafif ve ince tasarımıyla dikkati çekiyor. Galaxy A56 198 gram, A36 ise 195 gram ağırlığında olup her iki modelin kalınlığı 7.4 milimetreye düşürüldü.

'Herkes için yapay zeka' vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil eXperience (MX) İş Birimi Başkanı TM Roh, Galaxy'nin inanılmaz mobil yapay zeka deneyimlerini dünya çapında daha fazla kişiye ulaştıran yeni Galaxy A serisinin, 'Herkes için yapay zeka' misyonlarında önemli bir adımı temsil ettiğini belirtti.

Roh, 'Yeni özellikler ve yeteneklerle, Galaxy A serisinde sınırsız yaratıcılığı ortaya çıkarırken, güvenli, güvenilir ve eğlenceli bir mobil deneyim sunmaktan heyecan duyuyoruz.' ifadesini kullandı.