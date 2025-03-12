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EPDK'dan 10 milyon liralık ceza! Kesintiler ve patlama...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EPDK'dan 10 milyon liralık ceza! Kesintiler ve patlama...

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçen yıl izinsiz kazı kaynaklı meydana gelen doğal gaz kesintileri ve patlamalarla ilgili soruşturma kapsamında Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (PALGAZ) 10 milyon 52 bin 70 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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AA muhabirinin EPDK'den edindiği bilgiye göre, 28 Aralık 2024'te Darıca'da inşaat firması tarafından gerçekleştirilen izinsiz kazı çalışması sırasında doğal gaz şebekesinin zarar görmesi sonucu bazı binalarda meydana gelen patlamalar ve gaz kesintileriyle ilgili başlatılan soruşturma geçen hafta tamamlandı.

Yürütülen soruşturma neticesinde, bölgede doğal gaz dağıtım faaliyeti yürüten PALGAZ'a toplam 10 milyon 52 bin 70 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

EPDK, şirketi sorumlu olduğu tüm dağıtım şebekesinde fiziki kontrollerini ilgili mevzuata uygun şekilde yapması ve gereken tüm bakım ve onarım faaliyetlerini 30 Eylül'e kadar tamamlaması için ayrıca ihtar etti.

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