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Eski sevgilisinin darbettiği Fatma'dan acı haber! Zanlı ifadesinde bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski sevgilisinin darbettiği Fatma'dan acı haber! Zanlı ifadesinde bakın ne dedi

 İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, O.G. (34) ile eski sevgilisi Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartıştı. O.G, Fatma K'yi darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Zanlı O.G. gözaltına alındı.

Fatma K'nin cenazesi Ovaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde Fatma K. ile barışmak için konuşmak istediğini, öldürme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi.

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