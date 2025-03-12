Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Acun Ilıcalı canlı yayında duyurdu: Kiralık gidebilir

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Cenk Tosun’a Japonya ekibi Urawa Red Diamonds’ten transfer teklifi geldiğini açıkladı. Ilıcalı'nın Cenk Tosun hakkındaki açıklamaları şöyle...

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, tv100’de Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programına katıldı.

Gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Cenk Tosun’a Japonya ekibi Urawa Red Diamonds’den teklif geldiğini açıkladı.

Cenk Tosun kiralık ayrılabilir

Acun Ilıcalı, Cenk Tosun için transfer teklifi olduğunu doğrulayan Ilıcalı, “Evet, doğru. Gidiyor diyemem, teklif var. Cenk, kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Üzülerek, kabule etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir” dedi.