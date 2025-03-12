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MHP'den CHP kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir duyurdu

MHP'den CHP kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP'yi 'Terörsüz Türkiye hedefi'nde görüşünü netleştirmemekle eleştirerek "'Bağımsız kürdistan' konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye tepki gösterdi.

Habertürk yayınına katılan CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'ın sürece dair yorumlarını eleştiren Özdemir, "Fırat’ın yorumlarının aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir. Ali Haydar Fırat, yaptığı yorumlara istinaden açıkça 'CHP’nin demokratikleşme bahsinde bağımsız kürdistanın kurulmasını isteyip istemediğini' cevaplandırmalıdır. Bu zihniyet Türkiye bölünsün mü istemektedir? CHP bölünmüş bir Türkiye mi istemektedir?" dedi.

"CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir"

CHP'yi tutarsız olmakla itham eden Özdemir, "Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir" deiye belirtti. 

CHP'nin görüşünü netleştirmeden temas kurmayacaklarını bildiren Özdemir, "Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, 'bağımsız kürdistan' konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz" diye belirtti.

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