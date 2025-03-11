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Irak sınırındaki deprem Hakkari'de panik yarattı

Irak sınırındaki deprem Hakkari'de panik yarattı

AFAD, Irak'ın Erbil kentinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve Hakkari'ye 8.8 kilometre mesafede olduğunu duyurdu. Deprem, Hakkari ve ilçelerinde hissedilirken, Vali Ali Çelik ilk bilgilere göre ciddi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Yetkililer durum tespiti için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ın Erbil şehrinde, Hakkari'ye 8.83 kilometre uzaklıkta 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Saat 21.03’te Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ülkemizdeki en yakın yerleşim yeri olan Hakkari ili Yüksekova ilçesine 8,8 km mesafededir. Deprem sonrası, an itibarıyla, ülkemizde olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadelerine yer verildi. 

HAKKARİ VALİSİ ÇELİK'TEN DEPREM AÇIKLAMASI

Hakkari Valisi Ali Çelik depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 21.03’te Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur bölgesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem başta Derecik olmak üzere tüm ilçelerimizde hissedilmiştir. İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak, köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabb’im tüm afetlerden şehrimizi ve

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