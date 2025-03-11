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Bahçeşehir Koleji'nden muhteşem geri dönüş! EuroCup'ta yarı finaldeyiz

Bahçeşehir Koleji'nden muhteşem geri dönüş! EuroCup'ta yarı finaldeyiz

EuroCup çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, 19 sayı geriden gelerek Cedevita Olimpija'yı 85-81 mağlup edip yarı finale yükseldi. Marko Simonovic 20 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Tyler Cavanaugh ve Furkan Korkmaz da kritik katkılar sağladı.

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Bahçeşehir Koleji, EuroCup çeyrek finalinde Cedevita Olimpija'yı 19 sayı geriden gelip 85-81 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Mücadelenin en skorer ismi Bahçeşehir Koleji'nde 20 sayı kaydeden Marko Simonovic oldu. 14 sayı kaydeden Tyler Cavanaugh ve 10 sayı atan Furkan Korkmaz da galibiyette önemli rol oynadı.

Cedevita Olimpija'da ise Danilo Tasic 14 sayı, DeVante Jones 12 sayı, Devin Robinson ve DJ Stewart 11 sayı ile mücadele etti.

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