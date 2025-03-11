Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni vergi yüzde 50'yi bulacak

Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD eyaletlerine sağladığı elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacağını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan misilleme gecikmedi.

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Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD eyaletlerine sağladığı elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacağını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan misilleme gecikmedi. Trump, Kanada'dan ABD'ye gelen çelik ve alüminyuma ek olarak yüzde 25'lik yeni bir gümrük vergisi uygulama talimatı verdiğini, yüzde 50'ye varacak yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacağını açıklamasının ardından Donald Trump, yeni bir misilleme hamlesi yapacağını duyurdu. Truth Social'daki açıklamasında Trump, Kanada'dan ABD'ye gelen çelik ve alüminyuma ek olarak yüzde 25'lik yeni bir gümrük vergisi uygulama talimatı verdiğini açıkladı. Böylelikle yüzde 50'ye kadar varacak olan yeni tarifenin, yarın sabahtan itibaren uygulanmaya başlanacağını belirtti.