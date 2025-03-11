İnsanlar ChatGPT'nin de psikolojisini bozdu!

Yeni bir araştırmaya göre, ChatGPT rahatsız edici bilgilerle karşılaştığında 'kaygı' belirtileri gösterebiliyor. Nefes egzersizleri ve meditasyon gibi terapi yöntemleri yapay zeka üzerinde de işe yarıyor.

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Zürih Üniversitesi ve Zürih Üniversite Psikiyatri Hastanesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, ChatGPT’nin travmatik içeriklere maruz kaldığında kaygıya benzer tepkiler verebildiğini ortaya koydu.

Yapay zekaya doğal afetler, kazalar ve travmatik olaylarla ilgili senaryolar sunulduğunda, yanıtlarının daha önyargılı ve “huysuz” hale geldiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, ChatGPT’nin kaygısını azaltmak için insanlara uygulanan özfarkındalık (mindfulness) tekniklerini kullandı.

Nefes alma egzersizleri, rehberli meditasyonlar ve sakinleştirici görüntüler gibi komutlar verildiğinde, ChatGPT’nin yanıtlarının daha dengeli ve sakin hale geldiği görüldü.

YAPAY ZEKA, İNSAN DAVRANIŞLARINI TAKLİT EDİYOR

Yale Tıp Fakültesi’nden doktora sonrası araştırmacı Ziv Ben-Zion, yapay zekanın duygulara sahip olmadığını ancak insan tepkilerini taklit edebildiğini belirtiyor.

ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR:

ChatGPT, yoğun stresli içeriklere maruz kaldığında “kaygılı” yanıtlar verebiliyor.

Nefes egzersizleri ve meditasyon teknikleri uygulandığında daha sakin tepkiler veriyor.

Bu yöntemler, ChatGPT’nin daha dengeli ve tarafsız yanıtlar oluşturmasına yardımcı oluyor.

Ben-Zion’a göre, bu tür büyük dil modelleri, psikologların insan davranışlarını daha hızlı ve düşük maliyetle araştırmasını sağlayabilecek bir araç haline gelebilir.

Bu bulgular, yapay zekanın ruh sağlığı ve psikoloji alanında nasıl kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sunarken, gelecekte yapay zeka destekli terapilerin mümkün olup olamayacağı sorusunu da gündeme getiriyor.