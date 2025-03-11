BIST 10.451
DOLAR 36,59
EURO 39,98
ALTIN 3.424,98
HABER /  GÜNCEL

İnsanlar ChatGPT'nin de psikolojisini bozdu!

İnsanlar ChatGPT'nin de psikolojisini bozdu!

Yeni bir araştırmaya göre, ChatGPT rahatsız edici bilgilerle karşılaştığında 'kaygı' belirtileri gösterebiliyor. Nefes egzersizleri ve meditasyon gibi terapi yöntemleri yapay zeka üzerinde de işe yarıyor.

Abone ol

Zürih Üniversitesi ve Zürih Üniversite Psikiyatri Hastanesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, ChatGPT’nin travmatik içeriklere maruz kaldığında kaygıya benzer tepkiler verebildiğini ortaya koydu.

Yapay zekaya doğal afetler, kazalar ve travmatik olaylarla ilgili senaryolar sunulduğunda, yanıtlarının daha önyargılı ve “huysuz” hale geldiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, ChatGPT’nin kaygısını azaltmak için insanlara uygulanan özfarkındalık (mindfulness) tekniklerini kullandı.

Nefes alma egzersizleri, rehberli meditasyonlar ve sakinleştirici görüntüler gibi komutlar verildiğinde, ChatGPT’nin yanıtlarının daha dengeli ve sakin hale geldiği görüldü.

YAPAY ZEKA, İNSAN DAVRANIŞLARINI TAKLİT EDİYOR

Yale Tıp Fakültesi’nden doktora sonrası araştırmacı Ziv Ben-Zion, yapay zekanın duygulara sahip olmadığını ancak insan tepkilerini taklit edebildiğini belirtiyor.

ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR:

ChatGPT, yoğun stresli içeriklere maruz kaldığında “kaygılı” yanıtlar verebiliyor.

Nefes egzersizleri ve meditasyon teknikleri uygulandığında daha sakin tepkiler veriyor.

Bu yöntemler, ChatGPT’nin daha dengeli ve tarafsız yanıtlar oluşturmasına yardımcı oluyor.

Ben-Zion’a göre, bu tür büyük dil modelleri, psikologların insan davranışlarını daha hızlı ve düşük maliyetle araştırmasını sağlayabilecek bir araç haline gelebilir.

Bu bulgular, yapay zekanın ruh sağlığı ve psikoloji alanında nasıl kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sunarken, gelecekte yapay zeka destekli terapilerin mümkün olup olamayacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Osimhen'in Galatasaray'da kalma şartı dudak uçuklattı
Osimhen'in Galatasaray'da kalma şartı dudak uçuklattı
Euro tarihi zirveyi gördü: 40 lirayı geçti
Euro tarihi zirveyi gördü: 40 lirayı geçti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan nevruz etkinliklerine ilişkin açıklama
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan nevruz etkinliklerine ilişkin açıklama
Fırtına bekleniyor! Bazı feribot seferleri yapılmayacak
Fırtına bekleniyor! Bazı feribot seferleri yapılmayacak
Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı
Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı
Altun: Türkiye İletişim Modeli ile yeni bir ekosistem oluşturuyoruz
Altun: Türkiye İletişim Modeli ile yeni bir ekosistem oluşturuyoruz
Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu
Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi
Eski başbakan ve ailesine ait 124 banka hesabı donduruldu
Eski başbakan ve ailesine ait 124 banka hesabı donduruldu
Gelibolu'da orman yangını çıktı!
Gelibolu'da orman yangını çıktı!
Pakistan'da 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi
Pakistan'da 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı! Tekke ve Güneş imza töreninde konuştu
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı! Tekke ve Güneş imza töreninde konuştu