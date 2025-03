Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı! Tekke ve Güneş imza töreninde konuştu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke için imza töreni düzenlendi. Şenol Güneş'in yerine göreve getirilen bordo-mavililerin efsane ismi Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke için imza töreni düzenlendi. Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Görevi Tekke'ye bırakan Şenol Güneş de imza törenine katılarak açıklamalar yaptı.

Güneş, "Aldığımız sonuçlar hepimizi üzdü. Kan değişikliği ihtiyacı doğmuştur. Hepimizin isteğiyle bizden birini göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yardımcısı olsun. Yolu açık olsun." dedi.

Şenol Güneş'in yeni görevi ne olacak?

Yeni görevi ile ilgili konuşan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Biz hiçbir zaman oyuna karışmayacağız. Tek sorumlu Fatih Hoca'dır. Tesisler organizasyon akademiler olsun kurumsal bir yapı oluşturacağız. Saha içinde olmayacağım. Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve gelmiştim ama başka işler de yapıyordum. Yarının planını yapmak zorundayız. Takım tamamen Fatih Hoca'nın. Tesisler olsun, organizasyon olsun, akademiler olsun, ilişkiler olsun, yaza kadar kurumsal yapı oluşturmamız lazım. Saha içinde olmayacağım, hiçbir unvan beklemiyorum. Hocanın bir ihtiyacı olursa oradayım."

Fatih Tekke: Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum

Tekke, "Yuvaya geldik, çok şükür. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun." dedi.

Tekke sözlerine şöyle devam etti:

"10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız. Trabzonspor'un Avrupa hedefi kupadan geçiyor. Gerçekçi olmak lazım, kupa bizim için ilk hedef olarak görünüyor. Önce bir normalleşmemiz lazım, sonrasında da hedef kupa."