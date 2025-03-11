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Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 14 yaşındaki kız sporcusuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, spor eğitmeni tutuklu sanık E.Y, kız sporcu mağdur S.T. (14) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık E.Y, önceki savunmalarını tekrarlayarak, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Mağdur S.T, şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mağdurun avukatı, sanığın eylemlerinin zincirleme olması nedeniyle E.Y'nin üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Sanık avukatı, E.Y'nin üzerine atılı eylemi işlediğine dair maddi delil bulunmadığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl ve "yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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