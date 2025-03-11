Emlak Katılım, 2024'te 8,7 milyar lira net kar elde etti

Emlak Katılım, 2024'te Türkiye ekonomisine 149 milyar lira finansman desteği sağladığını ve 2023'e göre yüzde 70 oranında artışla 8,7 milyar lira net kar elde ettiğini duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, verimli büyüme, müşteri odaklılık ve karlılık ilkelerine bağlı olarak Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne katkılar sağlayan Emlak Katılım, 2024 yılının finansal sonuçlarını paylaştı.

2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 228 milyar liraya, toplanan fonlarını 167 milyar liraya, kullandırılan fonlarını ise 116 milyar liraya yükselten Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine 149 milyar lira finansman desteği sağlarken, 2023'e göre yüzde 70 oranında artışla 8,7 milyar lira net kar elde etti.

Emlak Katılım'ın yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artarak 31,4 milyar liraya ulaştı. Sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlarla çalışmalarına devam eden banka, aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında, sektörde yüzde 33'lük paya sahip olduğunu bildirdi.

Katılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paketleriyle 2024'te de müşterilerinin yanında olmaya devam eden banka, Depozito Yönetim Sistemi (DYS) projesinde çözüm ortağı olarak yer aldı.

Emlak Katılım, 2024'te iş verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak, kesintisiz hizmet sunmak ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla dijital bankacılığa yatırımlarını da artırarak sürdürdü.

Banka, Türkiye'nin katılım finans vizyonu doğrultusunda, gelecek yıllarda stratejik hedeflerine ulaşmak için müşteri portföyünü ve ürün yelpazesini genişletecek adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.