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CHP'li Sarıgül, "Suriye'deki olaylara Türkiye'nin müdahale etmesi gerektiğini" söyledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li Sarıgül, "Suriye'deki olaylara Türkiye'nin müdahale etmesi gerektiğini" söyledi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Suriye'deki olaylara Türkiye'nin müdahale etmesi gerektiğini" ifade etti.

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Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Suriye'de yaşanan olayları yakından takip ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buna ilişkin temaslarını sürdürdüğünü, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un konuyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Hatay'da olduğunu anlatan Sarıgül, "Sivilleri kim öldürüyorsa insanlık suçu işlemektedir." dedi.

Bu konuda herkesi sağduyulu olmaya davet eden Sarıgül, "Orada yaşayan Aleviler 'Esad artığı' değil, laik ve demokrasi aşığı olan yurttaşlardır. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım. İncinsen de incitme. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın' diyen kültürden geliyorlar. Türkiye'deki Alevi yurttaşlarımız, Suriye'de yaşayan Alevilere yönelik saldırılardan haklı olarak çok büyük endişe duymaktadır. Yurttaşlarımızın endişelerini gidermek ülkeyi yönetenlerin görevidir. Türkiye bu vahşete mutlaka müdahale etmelidir." diye konuştu.

Suriye'deki olayların araştırılması için CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile birlikte TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sunduklarını kaydeden Sarıgül, bu sorunun çözümü için parlamentonun da rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP'li Sarıgül, bir gazetecinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Benim oğlum da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kanunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir. Sayın savcının sorduğu soruların hepsine cevap vermekle mükelleftir. Benim oğlumun hiçbir vatandaştan hiçbir ayrıcalığı yoktur ve olmaz." yanıtını verdi.

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