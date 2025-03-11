MHP Küçükçekmece '100. Yıl Kadın Korosu', üçüncü konserini Ankara'da verdi

MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından 2023 yılında oluşturulan 100. Yıl Kadın Korosu; üçüncü konserini, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığınca (KAÇEP) düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı kapsamında Ankara’da verdi.

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ATO Congresium Uluslararası Sanat Kongre Fuar ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen programda, MHP Kadın Teşkilatları iftar sofrasında buluştu ve akabinde MHP Küçükçekmece 100. Yıl Kadın Korosu sahne aldı.

KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Ülkücü Kadın Şehit Aybüke Öğretmen’in ses verdiği Mağusa Limanı isimli anlamlı ve hüzünlü eserle başlayan konser hareketli parçalarla devam etti ve koro dinleyenlerden tam not aldı. Büyük bir ilgiyle karşılanan 6 eserlik mini konserin ardından "8 Mart, 8 Güçlü Kadın; Her Hikâye Bir Zafer" başlığıyla MHP KAÇEP Ödül Töreni gerçekleştirildi ve 8 özel kadına plaketleri takdim edildi.

MHP GENEL MERKEZİ'NDEN KORO ÜYELERİNE TEBRİK

Tören bitiminde MHP KAÇEP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul ve eşi; MHP Küçükçekmece İlçe Teşkilatı'nda görev yapan Kadın İlçe Başkan Yardımcıları, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Mahalle Başkanlarından oluşan MHP Küçükçekmece 100. Yıl Kadın Korosu ile hatıra fotoğrafı çektirerek tebriklerini iletti.