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Bakan Göktaş'tan 46 yıl önce ABD'ye yerleşen Türk aileye ziyaret

Bakan Göktaş'tan 46 yıl önce ABD'ye yerleşen Türk aileye ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 46 yıl önce ABD'ye yerleşen Karakaş ailesini evlerinde ziyaret etti.

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Göktaş, Türkiye'yi temsilen, Kadının Statüsü Komisyonu toplantısı kapsamında geldiği New York'ta resmi programının dışında bir Türk ailenin evine ziyarette bulundu.

46 yıl önce ABD'ye gelen Mehmet Karakaş ve ailesinin Queens bölgesinde yaşadığı eve giden Göktaş, iftar sonrası misafir olduğu evde aile üyeleriyle sohbet etti.

Ağabeyi aracılığıyla Diyarbakır'dan geldiği ABD'de 46 senedir yaşadığını belirten Karakaş, eşi, çocukları ve torunlarıyla burada hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

ABD'deki yaşamının yanı sıra çocuklarının işleri ile torunlarının eğitimlerine ilişkin bilgi veren Karakaş, Bakan Göktaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

"Burada Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı ve sizleri başımızdan eksik etmesin." diyen Karakaş, Bakan Göktaş'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

Göktaş'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ve heyecanı ifade eden Besi Karakaş ise "Sizi hep televizyonda görüyorduk, evimizde ağırlamak bize büyük bir sürpriz oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş da aileyi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti, "Kendimizi ailemizin yanında hissettik. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum." sözleriyle dile getirdi.

Göktaş'ın kendisinin de gurbetçi bir ailenin çocuğu olduğunu belirtmesi üzerine Mehmet Karakaş, "İnşallah benim torunlarım da sizin gibi çok başarılı olur." dedi.

Üç kuşak bir arada yaşayan ailenin evine gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Göktaş, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiği ailenin selamını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğinin sözünü verdi.

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