Schneider Electric4ten binalarda enerji yönetiminine yenilik

Schneider Electric, binalarda oda kontrolü ve enerji yönetimine yenilik getiren "SpaceLogic Dokunmatik Oda Kontrolörü"nü tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün, modern teknolojiyi yenilikçi bir kullanıcı arayüzüyle bir araya getiriyor.

Bina sahipleri ve tesis yöneticileri, hem yeni hem de yenileme projelerinde düzenleyici gereksinimlere uyum sağlama, enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltma konularında giderek bilinçlenirken, bina sakinlerinin konforunu ve iyi yaşam koşullarını da garanti etmeleri gerekiyor.

SpaceLogic Dokunmatik Oda Kontrolörü, kullanım kolaylığı ile gelişmiş işlevselliği bir araya getirerek bu zorluklara çözüm sunuyor.

Kullanımı kolay ancak gelişmiş özelliklerden yoksun geleneksel termostatların veya güçlü ancak kurulumu daha maliyetli ve zaman alıcı olabilen karmaşık "Bina Yönetim Sistemi (BMS)" kontrolörlerinin aksine, ürün, bir termostatın kullanım kolaylığını doğrudan dijital kontrolün yetenekleriyle birleştirerek verimli enerji yönetimini mümkün kılıyor ve bina sakinlerinin memnuniyetini koruyor.

"Şikayetleri yüzde 23'e kadar azaltıyor"

Üründeki yapay zeka destekli HVAC optimizasyonu, kullanıcıların enerji tasarrufu programlarına katılımını ve kişiselleştirilmiş enerji azaltma stratejilerini uygulamalarını kolaylaştırıyor. Optimizasyon, oda koşullarını cihazın içine tamamen yerleştirilmiş uçta yapay zeka kullanarak, bulut yerine ASHRAE 55 uyumlu konfor standartlarına göre dinamik olarak optimize ediyor.

Bu sayede, bina sakinlerinin konforunun saniyeler içinde korunmasını sağlıyor, internet ve bulut bağlantıları ile veri depolamanın getirdiği ek karmaşıklığı ve maliyeti ortadan kaldırıyor. Ürüne entegre edilen yapay zeka, enerji optimizasyonunu ve genel kullanıcı konforunu artırarak bina sakinlerinden gelen şikayetleri yüzde 23'e kadar azaltıyor.

Ürünün diğer avantajları ise "Artırılmış Enerji Tasarrufu", "Optimize Edilmiş Enerji Yönetimi", "Kolaylaştırılmış Operasyonlar", "Kapsamlı HVAC Desteği" ve "Gelişmiş Sistem Ölçeklenebilirliği" olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dijital Binalar Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Sadiq Syed, kullanım kolaylığını gelişmiş özelliklerle birleştirdiklerini aktararak, verimlilik yoluyla enerji kullanım maliyetlerini düşürürken modern tesislerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm oluşturduklarını belirtti.

Ürünün operasyonel verimliliği artıran, enerji israfını azaltan ve karbondioksit emisyonlarını düşüren eyleme geçirilebilir içgörüler ve otomasyon sunarak, konfor ve teknolojiyi yeniden tanımladığını kaydeden Syed, "Müşteri ihtiyaçlarını yenilikçi, kullanımı kolay teknolojiyle karşılayarak, olağanüstü bir kullanıcı deneyimiyle bina karbon salınımını azaltmayı ve operasyonel mükemmelliği destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Schneider Electric Kanal Geliştirme Başkan Yardımcısı Justin Lavoie de esnek ve hızlı uygulanabilen teknolojinin, bina operasyonlarının enerji verimliliğini artırmasına ve değişen kullanıcı beklentilerine uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla tasarlandığına işaret ederek, otel ve ticari ofisler gibi operasyonel mükemmelliğin ve müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu yerler için çözüm olmasının yanı sıra, kablosuz seçenekleri sayesinde eğitim kurumları ve yenileme yapılan binalar için de avantajlar sunduğunu vurguladı.

Muhabir:Oktay Özdemir