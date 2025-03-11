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Bakan Murat Kurum: Çocuklarımızın hiç unutmayacağı hatıralardan olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Murat Kurum: Çocuklarımızın hiç unutmayacağı hatıralardan olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da depremzedeler için ramazan etkinliği düzenledi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde ailelere ve çocuklara huzurlu bir ortamda ramazan geleneklerinin yaşatılması için bir dizi etkinlik hazırlandı.

Geleneksel ramazan lezzetleri, Türk sanatları, meddah gösterileri, gölge oyunu, atölyeler, dinletiler ve söyleşilerin yer aldığı ramazan etkinlikleri, 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından etkinliklerin görüntülerini, "Ramazan'ın ruhu, neşesi bu panayırda. Ramazan Panayırımız çocuklarımızın hiç unutmayacağı hatıralardan olacak." mesajıyla paylaştı.

Adıyaman, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da ramazan etkinlikleri hafta içi 18.30-22.30, hafta sonu 14.30-22.30 saatleri arasında yapılacak.

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